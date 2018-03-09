Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğanyol'a kütüphane

Doğanyol Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde açılan kütüphane ile öğrenci ve vatandaşların kitaplara erişimi kolaylaştırıldı.

Kütüphanenin iç dizaynı, kitaplık ve okuma masalarının temini Büyükşehir Belediyesi’nce sağlandı.

Z Kütüphane modelinde düzenlenen kütüphaneye Ensonhaber.com da kitap teminini sağladı.

KİTABIN ÖNEMİ VURGULANDI

Büyükşehir eğitimi destekliyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kitap ve okumanın öneminin çok büyük olduğunu anımsatarak, eğitime her zaman destek verdiklerini kaydetti.

Daha önce de Turgut Özal Kütüphanesi projesi kapsamında Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatya genelinde kurulan 17 Adet kütüphaneden biri Doğanyol Öğretmenevi’nde açılmıştı.