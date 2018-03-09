taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8156
EURO
4,7012
ALTIN
162,31
PETR
65,1600

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğanyol'a kütüphane

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ve Ensonhaber tarafından Doğanyol İlçesinde yeni bir kütüphane açıldı.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Kitap
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğanyol'a kütüphane

Doğanyol Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde açılan kütüphane ile öğrenci ve vatandaşların kitaplara erişimi kolaylaştırıldı.

Kütüphanenin iç dizaynı, kitaplık ve okuma masalarının temini Büyükşehir Belediyesi’nce sağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğanyol'a kütüphane

Z Kütüphane modelinde düzenlenen kütüphaneye Ensonhaber.com da kitap teminini sağladı.

KİTABIN ÖNEMİ VURGULANDI

Büyükşehir eğitimi destekliyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kitap ve okumanın öneminin çok büyük olduğunu anımsatarak, eğitime her zaman destek verdiklerini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğanyol'a kütüphane

Daha önce de Turgut Özal Kütüphanesi projesi kapsamında Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatya genelinde kurulan 17 Adet kütüphaneden biri Doğanyol Öğretmenevi’nde açılmıştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğanyol'a kütüphane

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Doğanyol'a kütüphane

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Osmanlı'nın yıkılışıyla başlayan Türk devrimi
Tarihçi yazar Şerafettin Turan, ‘Türk Devrim Tarihi’ adlı çalışmasında Osmanlı'nın yıkılışını ve yeni Cumhuriyetin kuruluş felsefesini sunuyor.
Sokak ortasında kitap okudular
Mersin’in Erdemli ilçesinde milli eğitim müdürlüğünce yürütülmekte olan 'Kitap Okuyorum Farkında mısın?' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri sokakta kitap okudu.
Arabeskin babaları Kafa Dergi'nin kapağında
Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur'un röportajlarının yer aldığı dergi, okuyucuları için yine zengin içeriklerle dolu.
Beynimize ışık ve mercek tutan müthiş kitaplar
Kitap Ayracı, beynimizin gelişimine ışık tutacak müthiş kitapları sizler için derledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

224
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

102
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

513
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

140
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

242
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM