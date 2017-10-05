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Malatya- Diyarbakır hızlı treni için ilk adım atıldı

TCDD Genel Müdürlüğü; Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projelerini ihaleye çıkardı.

05.10.2017 - 08:01
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  2. Projeler
Malatya- Diyarbakır hızlı treni için ilk adım atıldı

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Malatya Milletvekili olan Öznur Çalık'ın konuya ilişkin değerlendirlemerine yer verildi. Buna göre Çalık, Türkiye'yi büyütürken, bölgeler arasındaki refah düzeyini eşit noktaya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Malatya- Diyarbakır hızlı treni için ilk adım atıldı

"İLK ADIM ATILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük Türkiye sevdasının her alanda büyük projelerle nakış nakış ülkenin her bölgesine işlendiğini aktaran Çalık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da vatandaşlarımıza hızlı tren sözü verilmişti. Sivas-Malatya arasındaki hızlı tren proje çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projeleri için ilk adım atıldı. Projenin ilk adımı olarak Malatya-Elazığ Demiryolu altyapı, üstyapı, elektromekanik etüt proje ve danışmanlık hizmet alımı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmıştır. Yaklaşık 121 kilometrelik demiryolu etüt ve proje için 12 Ekim 2017 tarihinde ön yeterlilik teklifleri alınacaktır. Ardından ise Elazığ-Diyarbakır arasındaki hızlı tren demiryolu etüt proje için ekim ayında ihale ilanına çıkılması hedeflenmektedir. AK Parti iktidarı olarak bir yandan ülkemizdeki ve coğrafyamızdaki terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan da büyük yatırımları bölgemiz insanı ile buluşturmanın da gayreti içindeyiz. Hızlı tren projesini bölgemiz insanı ile buluşturmak için talimatlarıyla çalışmaları başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yine projeyi yakından takip eden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Aslan'a teşekkür ediyoruz."

Malatya- Diyarbakır hızlı treni için ilk adım atıldı

"YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN PROJEMİZİ DURDURMUYORUZ"

Çalık, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen projelerin devam ettiğine işaret ederek, "Ülkemizde ve coğrafyamızda yaşatılmak istenilen tüm olumsuzluklara rağmen halkımızın refahı için hiçbir büyük projemizi durdurmuyoruz, aksine projelerimizi hayata geçirmek için tüm imkanları seferber ediyoruz. Durmuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Durmuyoruz, geri adım atmıyoruz, karamsarlığa düşmüyoruz, büyük projelerimizi bölgedeki vatandaşlarımızla da buluşturuyoruz."

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