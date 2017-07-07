Malatya kayısısına AB'den tescil

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvurunun sonuçlandığını, "Malatya kayısısının" coğrafi işaret (menşe adı) olarak Antep baklavası/Gaziantep baklavası ve "Aydın incirinden" sonra AB'de tescil edilen 3. ürün olduğunu duyurdu.

AB Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2017 tarihli ve L 174/1 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tescille Malatya kayısısının her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de de koruma altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın AB nezdinde yaptığı başvuru sonuçlanmış ve Malatya kayısısı coğrafi işaret (menşe adı) olarak Antep baklavası/Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB’de tescil edilen üçüncü ürünümüz olmuştur." ifadesi kullanıldı.

İL SINIRLARINDA ÜRETİLMESİ ŞARTIYLA

Malatya kayısısının, üreticiler tarafından tescil belgesinde ve ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve Malatya ili sınırlarında olması şartıyla üretilebileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerel ürünler bakımından oldukça zengin olan ülkemizde Malatya kayısısı gibi AB'de coğrafi işaret tescili mümkün olan birçok ürünümüz mevcuttur. Halihazırda Afyon Sucuğu, Afyon pastırması, İnegöl köftesi, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu ve Kayseri pastırması için coğrafi işaret almak üzere gerekli başvurular yapılmış olup, halihazırda Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam etmektedir. Malatya kayısısının tescili diğer ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişmedir. AB Bakanlığı olarak bu ürünlerimizin AB'de tescili konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade eder, tescilin ülkemize ve Malatya halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz."