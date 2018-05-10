Malatya kültürevinde kentin geçmişine yolculuk

Haftada yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiği sokağa gelenler, Fotoğraf Makinesi ile Oyuncak ve Kültürevi müzeleri sayesinde tarihte güzel bir yolculuğa çıkmanın yanı sıra kentte doğan ve ülkeye mal olmuş sanatçıların balmumu heykellerini de görebiliyor.

SANAT SOKAĞI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 'Sanat Sokağı', gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı müzelerle de dikkati çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce kurulan sokağın girişinde ziyaretçileri, kente özgü yemeklerin tadılabildiği restoran karşılıyor.

FOTOĞRAF MAKİNESİ MÜZESİ

Restoranın hemen yanında ise 2 katlı ahşap bir evde oluşturulan 'Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde, kimisi körüklü, kimisi filmli 1890 fotoğraf makinesi ile 3 bini aşkın aksesuar sergileniyor.

Türkiye'nin alanında en büyük müzesi olma özelliğiyle meraklılarını ağırlayan müzede, en fazla ilgiyi casus diye nitelenen makinelerin bulunduğu bölüm çekiyor.

100 YILLIK GEÇMİŞE YOLCULUK

Kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevinde ise şehrin yöresel yemeklerinden günlük yaşamına kadar yaklaşık 100 yıllık geçmişine ışık tutuluyor. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal ile şarkıcı Ahmet Kaya'nın balmumu heykellerinin de yer aldığı kültürevi konuklara nostalji yaşatıyor.

'Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi'nde ise hem oyun oynama hem de kendi oyuncaklarını yapma imkanı bulan çocuklar, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

UĞRAK YERİ OLDU

Çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerine de ev sahipliği yapan sokak, kenti ziyarete gelenlerin uğrak noktası haline geldi.