taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7121
EURO
3,9277
ALTIN
140,96
PETR
54,8900

Malatya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

İhraç edilen veya açıkta bulunan öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 kişiden 26'sı tutuklandı.

AA | 10.01.2017 - 04:39
  1. Haberler
  2. İç Haber

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen ya da açıkta bulunan öğretmenlere yönelik Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça sorgulanan zanlılardan 32'si mahkemeye gönderildi, 2'si salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Aralık 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 37 kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 21 zanlı ise adreslerinde bulunamamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

54
Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

96
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

42
Filistinli anne: İsrail oğlumun cesedini versin

Filistinli anne: İsrail oğlumun cesedini versin

18
THY Atatürk Havalimanı'ndan 300 sefer yapacak

THY Atatürk Havalimanı'ndan 300 sefer yapacak

6
Tekirdağ'da hırsız karın altında saklanırken yakalandı

Tekirdağ'da hırsız karın altında saklanırken yakalandı

3
DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM