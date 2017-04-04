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Malatya merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi

Malatya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor.

04.04.2017 - 14:39
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fetö

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen Milli Eğitim, Türkiye İş Kurumu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya Belediyesi ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Malatya merkezli, Adıyaman, Şanlıurfa ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 GÖZALTI

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramanın ardından 14 şüpheli gözaltına alındı.

6 FİRARİ VAR

Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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