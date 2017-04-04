Malatya merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırı için kabul edilemez değerlendirmesi yaptı.

Üst üste oynayacakları zorlu maçlar hakkında konuşan Fikret Orman, "İnşallah üç aylar dediğimiz bu dönemi iyi geçiririz" dedi.

Gelenekselliğin gücünü çok kültürlü yapısıyla harmanlayan bu eşsiz şehirde leziz bir günün tadına doyamayacaksınız.

Kapadokya; derin tarihi ve kültürel mirasında da pedal çevrilecek benzersiz bir rota olarak göze çarpıyor.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

4 Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenlerin nabzını tuttu.

5 CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi CHP'li vekil Murat Emir Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlardan Hayır oyu istedi ama dinleyen olmadı.

6 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.