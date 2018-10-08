Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'nda yer alan 48 eserden oluşan Malatya Modern’e Doğru İlk Adım sergisi sanatseverlerle buluştu.

ZENGİN RESİM KOLEKSİYONU

Malatya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Fehmi Kolçak Devlet Sanat Galerisi’nde düzenlenen, küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'nun yaptığı sergide TCMB Sanat Koleksiyonu'nda bulunan 43 sanatçıya ait 48 eser yer alıyor.

Üç boyutlu çalışmaların da beğeniye sunulduğu serginin açılışında konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, serginin Merkez Bankasının çok zengin resim koleksiyonunun küçük bir parçası olduğunu belirtti.