Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

Açılış gecesinde, ünlü komedyen Cem Yılmaz, usta sanatçı Şener Şen'e 'Onur Ödülü'nü takdim etti.

Kırmızı halı geçişinin ardından festivalin açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’mız, ülkemizin yükselen bir değeri. Alevisi’yle Sünnisi’yle, Türküyle Kürtü’yle, zenginiyle fakiriyle hoşgörü, sevgi ve muhabbet içerisinde yaşayan ve bunu benliklerine sindirmiş bir şehrimiz. Sekizincisini tertip ettiğimiz Malatya film festivali, uluslararası özelliğiyle Türkiye’mizde değeri olan ve hepimizin bir adım öreye nasıl götürebiliriz dediğimiz bir çalışma” dedi.

"SANAT OLMADAN YAŞAMIN RENKLERİ OLMAZ"

Malatya Valisi ve Festivalin Onursal Başkanı Aydın Baruş da insanca yaşamanın sanattan ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Sanat olmadan siyah-beyaz yaşamamızın renklerinin farkına varamayız. Sanatın duygu ve düşünce dünyamızda sürekli yer alması çok önemli. Film izlerken dramlarda hep birlikte ağlarız komedilerde hep birlikte gülümseriz ve izlediğimiz bir filmden etkilenerek hayata dair düşüncelerimizi birlikte paylaşma ihtiyacı duyarız. Sinema sanatının hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli olduğunun ifade etmek istiyorum. Bu festival kapsamında toplumun çok değişik kesimleri değişik ustalarımızın filmlerini izleme bahtiyarlığına erişeceklerdir.”

Festival direktörü Suat Köçer ise festivalin düzenlenmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile destekleyen kurumlara teşekkür etti.

'Türk Sinemasına Katkı Ödülleri' ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'a takdim edildi. Hüseyin Yeşil’e ödülünü Türk film yapımcısı ve yönetmen Abdurrahman Keskiner takdim etti. Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'a ise ödülünü yönetmen Atalay Taşdiken verdi.

'Sinema Emek Ödülü' makyaj sanatçısı Derya Ergün'e verildi. Ergün’e ödülünü Malatya Valisi ve Festivalin Onursal Başkanı Aydın Baruş takdim etti.

OSMAN SINAV'A ONUR ÖDÜLÜ

Türk yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcı Osman Sınav'a ise ‘Onur Ödülü’ verildi. Sınav’a ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi. Osman Sınav, “Sete her çıktığımda bana bu işi nasip ettiği için Allah’a şükrediyorum. Hala sinema yapıyor olabilmekten mutluyum” dedi.

Dünyada başka bir iş yapamayacağını anlatan Sınav, hala sinemada olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Perran Kutman ise Onur Ödülü’nü oyuncu Şerif Sezer'in elinden aldı. TRT arşivinden ulaştırılan Kutman’ın şarkı söylediği görüntü sahnede izlettirildi. Duygu dolu anlar yaşayan Kutman, “Çok teşekkür ediyorum. 53 yıldır bu mesleği yüreğimle, sevgimle, saygımla icra ediyorum. Neticesinde de böyle ödülle taçlandırılıyorum. Genç oyuncuların yürekleriyle sevgileriyle var olmaları ve bu ödülle taçlanmalarını diliyorum” diye konuştu.

Şener Şen'e ise ödülünü ünlü komedyen Cem Yılmaz verdi. Av Mevsimi filminde birlikte rol alan ikili sahneye alkışlarla çıktı. Yılmaz, usta oyuncunun önünde eğildi. Usta oyuncuya ödülünü takdim eden Cem Yılmaz, “Bizim hayatımızda usta insan güzel şeyleri yapan kişi usta oluyor. Şener abi her gün güzel şeyler yaparak bizi zorluyor, daha iyi olmamızı sağlıyor. Bütün her şeyi öğrendiğimiz ustayla aynı sahnede olmak büyük mutluluk. Her şeyin en güzeline layık” dedi.

Şener Şen ise “Cem’in kadir bilir övgüleri, gereğinden fazla övgülerine teşekkür ederim. Bu ödülü, en parlak oyunculardan Cem Yılmaz’ın elinden almaktan onur duydum. Rahmetli Kemal Sunal’ı görmek, İlyas Salman’ı hatırlamak beni ayrıca duygulandırdı. Malatya’nın böyle bir özelliği var. Siyaset ve sanat alanında ülkemize derin izler bırakan büyük insanlar yetiştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.