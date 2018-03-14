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Malatya ve Gaziantep'te öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Gaziantep ve Malatya'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

AA | 14.03.2018 - 22:38..
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Gaziantep'te Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Malatya ve Gaziantep'te öğrencilerden Mehmetçik'e destek

"ELİMİZDEN GELSE BİZ DE GİTMEK İSTERİZ"

Öğrencilerden Semra Yaşar, Afrin'de savaşan Mehmetçik adına güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarısı için ellerinden geleni yapmak istediklerini aktaran Yaşar, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Merve Güney de Hataylı olduğunu ifade ederek, "Elimizden gelse bizlerde oraya gitmek isteriz. Ben de mezun olduktan sonra cephede savaşmaya hazırım. Rabbim askerlerimize zeval vermesin. Ayaklarına taş değmesin. Türk askerine sonsuz saygılarımızı iletiyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmeçik'e destek VİDEO

Malatya ve Gaziantep'te öğrencilerden Mehmetçik'e destek

MALATYA'DAN DA DESTEK GELDİ

KYK Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki yurtlarda düzenlenen etkinlikle güvenlik güçlerinin yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seyyid Ahmet Çobanyıldız ise etkinliğin kendisini duygulandırdığını vurgulayarak, "Göğsüm kabardı, duygulanmamak elde değil. Allah Afrin'de görev yapan Mehmetçik'imizin yanında olsun. Bizim burada ailelerimizle mutlu yaşayabilmemiz için Afrin'de, vatan, millet ve namus için savaşıyorlar." dedi.

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