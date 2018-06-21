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Malatya'da 1 gecede 2 olay; 2 kişi yaralandı

Malatya'da dün gece, iki farklı parkta olay çıktı. Çıkan kavgalarda 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

İHA | 21.06.2018 - 07:18..
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Malatya'daki Büyük Mustafa Paşa Mahallesi ve İzzetiye Mahallesi'nde iki olay çıktı. Battalgazi ilçesindeki olaylada bir kişi silahla yaralanırken, İzzetiye'deki olayda ise bir kişi bıçakla yaralandı.

Malatya'da 1 gecede 2 olay; 2 kişi yaralandı


BATTALGAZİ'DE SİLAH SESLERİ

Çamdere sokak içerisinde bulunan bir park içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş soncunda Onur K. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur K. ilk müdahalesi bölgede bulunan bir özel hastanede yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği park çevresinde incelemede bulunurken, olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da 1 gecede 2 olay; 2 kişi yaralandı


İKİ GRUP PARKTA KIZ KAVGASI YAPTI

İkinci olay  İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga da Salih F. (24) aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.Yaralı şahıs ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Salih F.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinde yaya olarak kaçan Emrah Y.(26) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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