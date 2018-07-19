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Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde yakalanan yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 71 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

İHA | 19.07.2018 - 11:45..
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Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, durdurdukları özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kaçak göçmenler, daha sonra diğer işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada, iki gündür uykusuz ve aç oldukları tespit edilen göçmenlere yemek verildi. Yemeklerini yiyen göçmenlerin bir kısmı Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde uyudu.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.

Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

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