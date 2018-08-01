Malatya'da Atatürk heykeline şort giydirilsin talebi

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata, heykel traşlığın da bir sanat dalı olduğunu ifade ederek “Sarf edilen emek nedeniyle her sanatçı ve her sanat eseri övgüyü hak eder. Ancak ortaya konulan sanat eserlerinin toplumun sosyal ve ahlaki değerleriyle çelişmemesi de icap eder” dedi.

"MALATYA BU DURUMU YADIRGIYOR"

Günata, birçok resmi töreninin yapıldığı ve her gün binlerce vatandaşın gördüğü Orduevi önündeki Atatürk Anıtında Atatürk’ün heykelinin yanında çıplak bir genç figürünün de yer aldığını belirterek “Malatya halkı tarafından yıllardır bu durum yadırganmaktadır. Bu durum asla Atatürk gençliğine yakışmamaktadır. Bu genç figüre en azından bir şort giydirilmesi için Malatya Türk Ocakları olarak ilgili makamlara gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bağlamda gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse Malatya kamuoyunun desteklerini beklediğimizi halkımıza saygı ile duyuruyorum” diye konuştu.

Çıplak heykele 'Şort' talebi VİDEO