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Malatya'da bir apartmana silahlı saldırı

Malatya'da iki kişi tarafından bir apartmana pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

İHA | 27.08.2018 - 02:45..
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Geç saatlerde iki otomobil Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ne geldi. İki kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş kapısına pompalı tüfekle 4 el ateş açtı.

Malatya'da bir apartmana silahlı saldırı


ŞÜPHELİLERDEN 1 KİŞİ YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemli aldı. Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı, ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Saldırı sonrası olay yerine gelen inceleme ekipleri, sokakta delil çalışması yaptı.
Olaya karıştığı belirlenen T.K. ile İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde T.K.'yı İpek Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına alınırken, olayda kullanılan pompalı tüfek Salıköprü Mahallesi'nde bir otoparkta park halinde olan bir otomobilin içerisinde bulundu.

Polis ekiplerinin olaya karışan diğer şüpheli olan İ.B.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Malatya'da bir apartmana silahlı saldırı


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