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Malatya'da bir genç köpekten kaçarken canından oluyordu

Malatya’da sokak köpeğinin saldıracağından korkarak kaçmaya çalışan genç, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

İHA | 19.09.2018 - 09:19..
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İnönü Caddesi üzerinde evine gitmekte olan İ.İ. (19) caddede yürüdüğü esnada sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Malatya'da bir genç köpekten kaçarken canından oluyordu

4 METRELİK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Köpeğin ısırmaması için kaçmaya çalışan genç Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası arka kısmında bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Hizmet binasının arka bölümünde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Malatya'da bir genç köpekten kaçarken canından oluyordu

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı İ.İ. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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