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Malatya'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Hakan Fırat, 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı, kendisinden boşanmak istediği için av tüfeğiyle öldürdü.

DHA | 03.03.2018 - 01:29..
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2 yıl önce evlenen ve Malatya'da yaşayan çiftin 1 yaşında erkek çocukları vardı. 21 yaşındaki Kübra Fırat'ın boşanmak istemesi üzerine, Hakan Fırat av tüfeğiyle eşini öldürdü.

Malatya'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Kübra Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kartuşlara el koyup, Hakan Fırat'ı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Malatya'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü


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