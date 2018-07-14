Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli gözaltında

Bir apartmanın bodrum katında oturan 2 çocuk annesi Rabarın A.'yı dün gece telefonla arayan eşi Yasser A., Suriye uyruklu Ahmet El H.'nın eve geleceğini söyledi.

FUHUŞA ZORLADI

Bir süre sonra eve gelen Ahmet El H.'nin, para karşılığı ilişkiye girmek istediği Rabarın A., buna karşı çıktı. Bunun üzerine Ahmet El H. telefonla Yasser A.'ya haber verdi. Eve gelen Yasser A., eşi Rabarın A.'yı tartakladı.

KOMŞULAR POLİS ÇAĞIRDI

Kadının çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Rabarın A.'nın şikayeti üzerine Yasser A. ve Ahmet El H. gözaltına aldı. Kadın ve 2 çocuğu ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

3 yıl önce 2 çocuğuyla Malatya'ya yerleşen Rabarın A.'nın ifadesinde eşi Yasser A.'nın baskısıyla daha önce de para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini söylediği belirtildi.

Suriyeli kadın, ifadesinin ardından çocuklarıyla evine dönerken, şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.