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Malatya'da eve giren kamyon hala çıkarılamadı

9 ay önce meydana gelen kazaya sebebiyet veren kamyon, hala evin içinde duruyor.

28.06.2017 - 09:13
  1. Haberler
  2. Emlak

Malatya'da yaklaşık 9 ay önce yokuş indiği sırada freni patlayan, girdiği evde Suriye uyruklu hamile kadının ölümüne, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan kamyon, yıkılma tehlikesi yüzünden hala binanın içinden çıkarılmadı.

Malatya'da eve giren kamyon hala çıkarılamadı

Beydağı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde iki katlı evin alt katına çarpan ve kazanın yaşandığı günden bu yana duvarı ve kolonları yıkılan binadan çökme tehlikesi nedeniyle çıkarılamayan kamyonun akıbeti henüz netleşmedi.

HUKUKSAL MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Tahliye edilen evdeki kamyonun durumunun mahkemenin kararının ardından belli olacağı öğrenildi. Evin sahiplerinden Mehmet Dinçer yaptığı açıklamada, kazayla ilgili hukuksal mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Malatya'da eve giren kamyon hala çıkarılamadı

"KAZANIN ACISI AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR"

Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen evin yalnızca çatı kısmı ve pencerelerinin söküldüğünü belirten Dinçer, "Kazanın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Mahkemenin kararından sonra yıkılacağı söyleniyor. Kamyonun burada, evin içinde beklemesini hiç kimse istemiyor. Gözümüzün önünde hem tehlike arz ediyor hem de o kazanın acısı hiç aklımızdan çıkmıyor." diye konuştu.

Beydağı Mahallesi'nde geçen yıl 8 Ekim'de Mustafa Cansız idaresindeki 44 NK 290 plakalı kamyon, refüjü geçtikten sonra taşlarla örülü bahçe duvarını aşıp 2 katlı evin alt katına girmiş, kazada Suriye uyruklu 7 aylık hamile Sena Avda yaşamını yitirmiş, eşi ve 4 çocuğunun yanı sıra kamyon şoförü yaralanmıştı.

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