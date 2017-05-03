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Malatya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Daha önce meslekten ihraç edilen ve halen çalışanların da aralarında bulunduğu çeşitli kurumlarda görevli 15 kişi gözaltına alındı

03.05.2017 - 09:42
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İl Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilen, açıkta bulunan ve halen çalışanların da bulunduğu şüphelilere ait 18 adrese operasyon düzenledi.

15 GÖZALTI

Adreslerde yapılan aramada, Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Karayolları çalışanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Firari 3 zanlının ise arandığı öğrenildi.

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