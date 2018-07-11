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Malatya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda16 kişi gözaltına alındı.

İHA | 11.07.2018 - 20:00..
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik Malatya Merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Giresun ve Bingöl'e eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SOHBET CD'LERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında öğrenci, özel okul öğretmeni, büro işçisi ve inşaat mühendisi şahısların bulunduğu toplam 16 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin firar ettiği belirlenirken 3 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte çok sayıda dijital materyal ve Terör Örgütü Liderine ait sohbet CD'lerinin de ele geçirildiği öğrenildi.

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