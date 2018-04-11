Malatya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 75 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Önceden belirlenen 9 adrese baskın düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Örgütte mahrem imam olduğu öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.