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Malatya'da hastane bahçesinde çatışma

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 23.12.2017 - 17:59..
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Dün gece saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yaşanan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yakınları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde karşılaştı.

TARTIŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane bahçesinde bulunan birçok araca kurşun isabet etti. Hasta güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Malatya'da hastane bahçesinde çatışma

5 GÖZALTI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Malatya'da hastane bahçesinde çatışma

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