Malatya’da hırsızlık şüphelisi bir kişiyi yaraladı

Olay akşam saatlerinde PTT Caddesi’nde bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle giren bir kişi kıyafet çalarken suçüstü yakalandı. Mağaza çalışanları durumu polise bildirirken şüpheli mağaza çalışanları ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyüdü ve mağaza çalışanları ve hırsızlık şüphelisi arasında kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşların araya girerek ayırdığı kavgada bir mağaza çalışanı darp edilerek yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken polis hırsızlık şüphelisinin eşkalini güvenlik kamerası kaydından tespit etti.

Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.