Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Malatya'dan Sivas yönüne seyreden özel şirkete ait boş yük treni, Hekimhan İstasyonu'nda aynı şirkete bağlı başka bir yük trenine arkadan çarptı.
7 VAGON KULLANILMAZ HALE GELDİ
Sivas istikametine giderken Hekimhan İstasyonu girişinde duran özel bir şirkete ait yük trenine, sinyal komutunun yanlış anlaşılması üzerine aynı şirkete bağlı diğer tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle, öndeki yük treninin 7 vagonu raylardan çıkarak kullanılamaz hale geldi.
Yoldan çıkan vagonlar kaldırılana kadar Malatya-Sivas demir yolu tren trafiğine kapatıldı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.