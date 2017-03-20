Malatya'da kafede silahlı kavga: 2 ölü 10 yaralı

Merkez Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesi üzerindeki kafede, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Erdinç Barutçu, Burak Akpınar, Mehmet S, Abdullah D, Gamze K, Serdar Ö, Hakan K, Aykut Ö, Suat A. ve Yasin E. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Erdinç Barutçu ve Burak Akpınar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin daha durumunun ağır olduğu belirtildi.

VALİ TOPRAK: 18 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, olayda kullanılan 6 tabanca ve 4 av tüfeğini ele geçirdi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal boyundaki müessif olayla ilgili olarak olaya karışan bütün şahıslar (10'u yaralı toplam 18 kişi) gözaltına alınmıştır. Hiçbir kanunsuz olaya, çeteleşmeye ve organize olaya alan bırakılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsun ki tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.