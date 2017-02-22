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Malatya’da kaza: 2 ölü 5 yaralı

İşçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

22.02.2017 - 22:49
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Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı karayolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Müslüm Ü. yönetimindeki 44 NB 407 plakalı işçi servisi ile 34 yaşındaki Ahmet Temel yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralanırken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Malatya’da kaza: 2 ölü 5 yaralı

Yaralılardan 4'ü Malatya Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Malatya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Temel ile babası 62 yaşındaki Ali Seydi Temel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Acı haberi alıp hastaneye koşan baba oğulun yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

Malatya’da kaza: 2 ölü 5 yaralı

Malatya’da kaza: 2 ölü 5 yaralı
Malatya’da kaza: 2 ölü 5 yaralı
Malatya’da kaza: 2 ölü 5 yaralı
Malatya’da kaza: 2 ölü 5 yaralı

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