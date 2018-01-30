1 Bursa'da 20 ev mühürlendi Bursa'da meydana gelen toprak kaymasından dolayı birçok ev için risk ortamı oluştu. Belediye ekipleri, 60 evi mühürledi.

2 Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı Atiker Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o şehre geldi. Golcü oyuncuyu yüzlerce taraftar karşıladı.

3 Ozan Tufan kalıyor Fenerbahçe'de yapılan Ozan Tufan görüşmesinin sonuçları belli oldu. Sarı lacivertlilerin genç oyuncusu takımda kalmaya devam edecek.

4 Malatya'da sahte altın satıcıları yakalandı Malatya'da ellerindeki sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

5 Balıkesir'de yılan zehri ele geçirildi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin yıllık yılan zehri ve şarap mayası ele geçirdi.

6 Kirill: Türkiye sınırını temizlemeden harekatı durdurmaz Rus gazeteci Kirill Romanovskiy, Türkiye'nin, sınır hattını teröristlerden tam olarak temizlemeden Afrin'deki harekattı durdurmayacağını belirtti.