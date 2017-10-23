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Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da 62 yaşındaki kadın yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

23.10.2017 - 20:51
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Mustafa Zengin yönetimindeki 44 LF 838 plakalı hafriyat kamyonu, Kanalboyu Caddesine girmek üzereyken yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Yılmaz'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonun altında kalan Yılmaz'ın olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kohtrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa Zengin, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Malatya'da sarı kamyon terörü

KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Fadime Yılmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Görgü tanıkları, hafriyat kamyonunun hızla ilerlediğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadının kamyonun altında kalıp, feci şekilde can verdiğini söylediler.

Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da sarı kamyon terörü

Malatya'da sarı kamyon terörü

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