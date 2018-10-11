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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA | 11.10.2018 - 04:37..
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Abdullah Gül Parkı içerisinde N.D. (34) ile E.G. (33) arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yaşanan silahlı kavgada ikisi de yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı


SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Şahısların karşılıklı olarak bir birlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucunda her iki şahısta bacaklarına isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı.

Yaralı şahıslar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı


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