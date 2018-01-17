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Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucu yaralılar hastaneye kaldırılırken 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 17.01.2018 - 17:11..
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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi’nde bir çay ocağında bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Ö., Ahmet A., Ahmet K. ve Mehmet A. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Silahlı kavganın yaşandığı bölgede polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan silahların çevreye atılma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı.

Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4 kişi gözaltına alınırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı



Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

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