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Malatya'da tanker 30 küçükbaş hayvan ve çobanı ezdi

Malatya'da bir akaryakıt tankeri küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 66 yaşındaki çoban Sürmeli Deli hayatını kaybederken, 30 hayvan da telef oldu.

İHA | 13.12.2017 - 03:51..
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Malatya-Gölbaşı Karayolu'nda 52 yaşındaki Sıddık Kızıl'ın kullandığı akaryakıt yüklü tankerin yol açtığı kazanın ardından konuşan Erkenek Muhtarı Cengiz Yalvaç, "Araçlar bu yolda çok hızlı seyrediyorlar" ifadelerini kullandı.

Malatya'da tanker 30 küçükbaş hayvan ve çobanı ezdi

"DENETLEME SİSTEMİ İSTİYORUZ"

Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, Erkenek Muhtarı Cengiz Yalvaç, aynı bölgede daha öncede benzeri ölümlü kazaların yaşandığını ifade ederek “Araçlar bu yolda çok hızlı seyrediyorlar. Bölge halkı olarak yetkililerden, bu yola elektronik denetim sistemi yapılmasını istiyoruz. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmasını istemiyoruz" dedi.

Malatya'da tanker 30 küçükbaş hayvan ve çobanı ezdi

Malatya'da tanker 30 küçükbaş hayvan ve çobanı ezdi

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