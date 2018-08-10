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Malatya'da trafik kazası: 2 kişi ağır yaralı

Malatya’da yoldan çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

İHA | 10.08.2018 - 04:46..
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Elazığ istikametinden Malatya yoluna giren sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu Çöşnük Kavşağı'nda refüje çarparak takla attı. Bir süre takla atan araç, yol kenarına savrulduktan sonra durabildi.

Malatya'da trafik kazası: 2 kişi ağır yaralı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Feci kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrasında araç içerisinden çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Malatya'da trafik kazası: 2 kişi ağır yaralı


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