Malatya'da trafik kazası. 2 ölü 4 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kazada, bir otomilin ön tarafı kople parçalandı. İki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada, araçlarda bulunan Hatice Çolak ve Halit Güler hayatını kaybetti. Kaya ve Mustafa Çolak ile Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Kaya ve Mustafa Çolak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatice Çolak ve Halit Güler'in cesetleri ise Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.