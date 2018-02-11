taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Malatya'da Zeytin Dalı Harekatı'na duman tekniğiyle destek

Malatya İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden bir öğrenci mumdan çıkan dumanla yaptığı eserlerle Zeytin Dalı Harekatı'na farkındalık oluşturmak istedi.

DHA | 11.02.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Gündem

Malatya İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Özcan Özkaya (21), mumdan çıkan dumanlı resim çizme tekniğiyle Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na, barışı simgeleyen güvercinin gagasında durmuş zeytin dalı çizerek destek verdi.

Malatya'da Zeytin Dalı Harekatı'na duman tekniğiyle destek

İS OLUŞTURUYOR

Küçüklükten beri farklı çizim teknikleriyle çevresindekilerin beğenisini toplayan Özkaya, boş şişe içerisine kendi imkanlarıyla doldurduğu mumu yakarak çizeceği muşambaya yaklaştırarak is oluşturuyor.

FARKLI MATERYALLERLE RESİMLER YAPIYOR

Bir eliyle mumdan çıkan dumanla şablon oluşturan Özkaya, diğer eliyle de eliyle oluşturacağı figürleri resmediyor. Dumanlı resim çizme tekniğini dünyada az sayıda kişinin yaptığını anlatan Özkaya, fırça ve yağlı boyalardan çok farklı materyallerden resimler yapmayı sevdiğini ifade ederek, "Farklı materyallerle, farklı objelerle resimler yapıyorum" dedi.

Malatya'da Zeytin Dalı Harekatı'na duman tekniğiyle destek

"İSTEDİĞİM ŞEKLE SOKABİLİYORUM"

Özkaya, çizimleri mum ateşiyle yaptığını kaydederek, "Mumdan tutun içindeki ipine kadar hepsini kendim yapıyorum. Parafin alıyorum, mum yapıyorum sonra ateş yakıyorum. O ateşin bütün izi kağıda geçiyor ve fırça darbeleriyle istediğim şekle sokabiliyorum" şeklinde konuştu.

Malatya'da Zeytin Dalı Harekatı'na duman tekniğiyle destek

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİ

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na kendisinin de bir farkındalık oluşturmak amacıyla barışı simgeleyen güvercinin ağzında zeytin dalı çalışmasını yaptığını anlatan Özkaya, "Barış ve huzur için başlatılan operasyona bu şekilde destek vermek istedim. Bir an önce operasyonun başarıyla sonuçlanarak tüm güvenlik güçlerinin evlerine dönmesini diliyorum" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

122
Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

128
Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

142
Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti

Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti

55
Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor

Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor

15
ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

26
'Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık'

'Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık'

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM