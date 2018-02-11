Malatya'da Zeytin Dalı Harekatı'na duman tekniğiyle destek

Malatya İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Özcan Özkaya (21), mumdan çıkan dumanlı resim çizme tekniğiyle Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na, barışı simgeleyen güvercinin gagasında durmuş zeytin dalı çizerek destek verdi.

İS OLUŞTURUYOR

Küçüklükten beri farklı çizim teknikleriyle çevresindekilerin beğenisini toplayan Özkaya, boş şişe içerisine kendi imkanlarıyla doldurduğu mumu yakarak çizeceği muşambaya yaklaştırarak is oluşturuyor.

FARKLI MATERYALLERLE RESİMLER YAPIYOR

Bir eliyle mumdan çıkan dumanla şablon oluşturan Özkaya, diğer eliyle de eliyle oluşturacağı figürleri resmediyor. Dumanlı resim çizme tekniğini dünyada az sayıda kişinin yaptığını anlatan Özkaya, fırça ve yağlı boyalardan çok farklı materyallerden resimler yapmayı sevdiğini ifade ederek, "Farklı materyallerle, farklı objelerle resimler yapıyorum" dedi.

"İSTEDİĞİM ŞEKLE SOKABİLİYORUM"

Özkaya, çizimleri mum ateşiyle yaptığını kaydederek, "Mumdan tutun içindeki ipine kadar hepsini kendim yapıyorum. Parafin alıyorum, mum yapıyorum sonra ateş yakıyorum. O ateşin bütün izi kağıda geçiyor ve fırça darbeleriyle istediğim şekle sokabiliyorum" şeklinde konuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİ

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na kendisinin de bir farkındalık oluşturmak amacıyla barışı simgeleyen güvercinin ağzında zeytin dalı çalışmasını yaptığını anlatan Özkaya, "Barış ve huzur için başlatılan operasyona bu şekilde destek vermek istedim. Bir an önce operasyonun başarıyla sonuçlanarak tüm güvenlik güçlerinin evlerine dönmesini diliyorum" dedi.