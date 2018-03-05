Malatya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gençler arasında tartışma çıktı. İki grubun arasındaki olay bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Abdulsamet Akçan, hayatını kaybetti.





MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile Mert A. (19) yanında bulunan bıçakla Abdulsamet Akçan’ı (19) bıçaklayarak yaraladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralan Akçan çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Akçan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.





CENAZE AİLEYE BİLGİ VERİLMEDEN TIP KURUMA KALDIRILDI

Abdulsamet Akçan’ın kavgada bıçaklanarak yaralandığı bilgisi üzerine ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Akçan’ın cenazesi aileye bilgi verilmeden hastane ön tarafına gelen cenaze nakil aracı ile Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Daha sonra Akçan’ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Akçan’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Mert A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor.