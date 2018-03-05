taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8116
EURO
4,7032
ALTIN
162,38
PETR
64,5300

Malatya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA | 05.03.2018 - 02:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gençler arasında tartışma çıktı. İki grubun arasındaki olay bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Abdulsamet Akçan, hayatını kaybetti.

Malatya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti


MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile Mert A. (19) yanında bulunan bıçakla Abdulsamet Akçan’ı (19) bıçaklayarak yaraladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralan Akçan çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Akçan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Malatya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti


CENAZE AİLEYE BİLGİ VERİLMEDEN TIP KURUMA KALDIRILDI

Abdulsamet Akçan’ın kavgada bıçaklanarak yaralandığı bilgisi üzerine ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Akçan’ın cenazesi aileye bilgi verilmeden hastane ön tarafına gelen cenaze nakil aracı ile Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Daha sonra Akçan’ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Akçan’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Mert A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ereğli'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Zonguldak'ta bir otomobilin derece uçtuğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Araç dereden çıkartıldığında sürücü hayatını kaybetmişti.
Kontrolü kaybetti refüjdeki ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kibriti elinden düşürdü iki ev birden yandı
Karabük'te yaşayan ve evinin sobasını yakmak isteyen Hasan Misoğlu kibriti elinden düşürdü. Halının bir anda alev almasıyla 2 ev yandı.
Aydın'da bir inşaat işçisi kendini astı
Nazilli'de yaşayan 43 yaşındaki inşaat işçisi Doğan Adak, kendi evinde intihar etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

49
Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

41
ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te

ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te

27
Kibriti elinden düşürdü iki ev birden yandı

Kibriti elinden düşürdü iki ev birden yandı

28
Rusya yeni tank geliştiriyor

Rusya yeni tank geliştiriyor

7
Aydın'da bir inşaat işçisi kendini astı

Aydın'da bir inşaat işçisi kendini astı

6
Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı: 20 ölü

Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı: 20 ölü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM