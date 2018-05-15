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Malatya'daki FETÖ davalarında hapis cezası

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan çeşitli meslek gruplarından 10 sanığa, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

AA | 15.05.2018 - 21:02..
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Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 10 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmalarına, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz sanıklar Rıza Gültekin, Rukiye General ve Yunus Taştan ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Taştan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Gültekin ve General'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Taştan'ın hükümle birlikte tutuklanması kararlaştırıldı.

Malatya'daki FETÖ davalarında hapis cezası

İKİ KİŞİYE 10'AR YIL HAPİS CEZASI

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda ise tutuklu yargılanan Ali Çetinkaya ve Mecit Güner ile tutuksuz yargılanan Ayla Çatal, Selçuk Altay, İlknur Bayır, Sevim Turan ve Emine Büşra Yıldırır hakim karşısına çıktı.

Sanıklardan Çetinkaya ve Güner'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl, Bayır'a 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Çatal'ı "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Altay'ı 2 yıl 6 ay, Turan'ı ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Yıldırır'a ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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