Malatya'daki FETÖ davasında kavga çıktı

Malatya’da aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun’un bulunduğu 28'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşmasının ikinci oturumu bugün yapıldı.
CUMHURBAŞKANI DANIŞMALARI DA İZLEDİ
Sabah saat 10.00’da Yakınca Spor Salonu’nda hazırlanan 1'inci Ağır Caza Mahkemesi'nde başlayan duruşmayı Cumhurbaşkanı danışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Ahmet Karayiğit, saat 13.00’a kadar izleyip notlar aldıktan sonra ayrıldılar.
Saat 14.00’de sanıkların dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Vedat Koç tarafından öğle arası verdi.
"BU HAİNLERİ NİYE ALKIŞLIYORSUNUZ"
Duruşmayı izleyenler, salondan çıkartılırken sanık askerleri yuhaladı. Duruşmayı izlemek için salonda bulunan sanık yakınları da alkışlarla karşılık verdi. Bunun üzerine AK Partililer "Bu hainleri niye alkışlıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.
KAVGA BÜYÜDÜ
Salondan çıkan izleyiciler ile sanık yakınları arasındaki tartışma yumruklaşmaya kadar gitti.
Bunun üzerine AK Parti il yöneticileri polis eşliğinden salondan çıktı. Çevik kuvvet ekipleri mahkeme salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.