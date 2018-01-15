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Malatya'daki Osmanlı mezarları bakıma muhtaç

Malatya Battalgazi’ye bağlı Tokluca Mahallesi'nde bulunan Osmanlı dönemine ait mezarlar, üzerlerindeki yazılar ve şekilleriyle gizemlerini koruyor.

İHA | 15.01.2018 - 12:00..
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Geçmişinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve önemli bir tarihi eser yatağına sahip Malatya’da, bu kez de yeni yeni keşfedilen Osmanlı dönemi mezarları merak uyandırdı.

Malatya'daki Osmanlı mezarları bakıma muhtaç

OSMANLI MEZARLARI BAKIMSIZLIK KURBANI

Tokluca Mahallesi'nde bulunan Osmanlı dönemi mezarları, bugün de hala mezarlık olarak kullanılan alanda yer alıyor. Mezarların yapıldığı dönemde dikildiği tahmin edilen meşe ağacının altında bulunan Osmanlı mezarlarının birçoğu bakımsızlıktan parçalanmış durumda.

Malatya'daki Osmanlı mezarları bakıma muhtaç

Tokluca Mahallesi'nin 45 yıllık Muhtarı Bayram Şahin İHA’ya yaptığı açıklamada, mezarların koruma altına alınması için gerekli yerlere başvurduklarını, kendilerine dönüş yapılmasını beklediklerini söyledi.

Malatya'daki Osmanlı mezarları bakıma muhtaç

“YAZIYI OKUYAN BİRİ, MEZARLARIN ÇOK ESKİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ”

Üzerlerindeki yazılardan ve taşların durumundan mezarların oldukça eski olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Muhtar Bayram Şahin “Ben Tokluca Mahallesi'nin 45 yıllık muhtarıyım. Kendimi bildim bileli burası mezarlık ve burada Osmanlı mezarları bulunuyor. Bir ara taşların üzerindeki yazıyı birisi okumuş ve mezarların çok eski olduğunu söylemişti.” dedi.

Malatya'daki Osmanlı mezarları bakıma muhtaç

MEŞE AĞACININ BİN YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Muhtar Şahin, mezarlıktaki meşe ağacının da en az bin yaşında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mezarlığın başındaki ağacın yaşının en az bin yıllık olduğunu tahmin ediyoruz, daha büyük de olabilir. Bu mezarlıklar oldukça önemli ve bizim tarihimizdir. Burada tarihi mezarlar olduğunu ilettim, bize dönüş yapılmasını bekliyoruz. Tabi bu mezarlar koruma altına alınarak, korunmalı. Görüyorsunuz bir çoğu kırılmış ve dağılmış durumda. Yetkililerden buraya el atmalarını istiyoruz.”

Malatya'daki Osmanlı mezarları bakıma muhtaç

Malatya'daki Osmanlı mezarları bakıma muhtaç


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