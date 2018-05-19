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Malatya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 19.05.2018 - 04:34..
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Malatya'dan Elazığ istikametine giden otomobil, Çevre yolu Battalgazi kavşağında hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada yalarananlar tedavi altına alındı.

Malatya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Ömer Faruk T. idaresindeki 44 EJ 543 plakalı otomobile Battalgazi istikametinden gelerek kent merkezi istikametine seyir halinde olan Abdullah S. yönetimindeki 06 YB 4844 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk T. ile birlikte araç içerisinde bulunan, Zeynep İ., Meryem G., Miray G. ve İsmail G. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı


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