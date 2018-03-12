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Malatya'ya 53 menfez, 91 bin metreküp taş duvar yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi son 3 yıl içerisinde, özellikle kırsal mahalle yolları başta olmak üzere il genelinde 53 adet menfez, 91 bin 168 metreküp taş duvar işi yaptı.

İHA | 12.03.2018 - 15:16..
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İlçe ve kırsal mahalle yollarını standartlara uygun hale getirmek için kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yollarda genişletme çalışmalarının yanı sıra, rekor seviyede sanat yapıları da yaptı.

MENFEZLERE 3 MİLYON LİRA HARCANDI

Planlamayı aciliyet sırasına göre yapan Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında 13 adet menfez, 2016 ve 2017 yıllarında ise 20’şer adet olmak üzere toplam 53 adet menfez yaptı. Büyükşehir bu menfezlerin yapımına 3 milyon 176 bin TL harcadı. 53 menfezin 14 adetini Darende ilçesine yapan Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine 10, Pütürge ilçesine 9, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine 7, Kale’ye 2, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerine ise 1’er adet menfez yaptı.

Malatya'ya 53 menfez, 91 bin metreküp taş duvar yapıldı

TAŞ DUVARLARA 7.5 MİLYON LİRA

Yollarda toprak kayması ve heyelana karşı da önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, yollardaki riskli bölgelerde taş duvar örme işleri de gerçekleştirdi. 3 yıllık süre içerisinde 91 bin 168 metreküp taş duvar ören Büyükşehir, bu çalışmalara 7 milyon 538 bin TL harcadı.

Malatya'ya 53 menfez, 91 bin metreküp taş duvar yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Akçadağ ilçesinde 5 bin 43 metreküp, Arguvan’da 450 metre küp, Battalgazi’de 13 bin 950 metreküp, Darende’de 24 bin metreküp, Doğanşehir’de 2 bin 424 metreküp, Doğanyol’da 1536 metreküp, Hekimhan’da 7 bin 231 metreküp, Kale’de 15 bin 963 metreküp, Kuluncak’ta 2 bin 872 metreküp, Pütürge’de 11 bin 619 metreküp, Yazıhan’da 5 bin 631 metreküp, Yeşilyurt ilçesinde ise 450 metreküp taş duvar örme işi yaptı.

Malatya'ya 53 menfez, 91 bin metreküp taş duvar yapıldı

Malatya'ya 53 menfez, 91 bin metreküp taş duvar yapıldı

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