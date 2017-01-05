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Malatya’ya şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

DHA | 05.01.2017 - 03:00
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Malatya’ya şehit ateşi düştü

Fırat kalkanı harekatında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in şahadet haberini Malatya’nın Arapgir İlçesi Çarşı Mahallesi'nde oturan baba ocağına askeri yetkililer bildirdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç’in 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.

Malatya’ya şehit ateşi düştü

SOSYAL PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Komando Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç’in sosyal medya paylaşımı yürek dağladı. Şehit Bilgiç, dalgalanan Türk Bayrağı fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır." ifadelerine yer verdi.

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç’in cenazesi yarın Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde bulunan Hacı Osman Ağa camiinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

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