Malazgirt Zaferi etkinlikleri Ahlat'a ilgiyi artırdı

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ile diğer tarihi mekanlar, Malazgirt Zaferi kutlamalarının ardından daha fazla ilgi görmeye başladı.

MEZAR TAŞLARI HAYRAN BIRAKIYOR

Orhun Abideleri'nden sonra yazılı kaynak olarak bilinen, birbirinden farklı uzunlukları ve tüm ihtişamıyla ayakta duran mezar taşları, yerli ve yabancıların hayranlığını kazanıyor hem de ziyaretçileri tarihe yolculuğa çıkarıyor.

210 dönümde 8 bin 200 mezarın bulunduğu Selçuklu Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümündeki etkinliklerde verilen birlik ve beraberlik mesajlarının ardından hem yurt içi hem de dışından çok sayıda kişiyi ağırladı.

Ahlat'a ecdadın mezarını görmeye gelenler, aynı zamanda mezar taşlarındaki yazılar, kabartmalar ve oymaları da inceleme fırsatı buluyor.

KENTE İLGİ ARTTI

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Malazgirt Zaferi kutlamalarının ardından ilçeye olan ilginin daha da arttığını söyledi. Çoban, Ahlat'ta bütün insanlığın mirası olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 8 bin kitabenin bulunduğunu söyledi.

"HİÇBİR MİLLETE NASİP OLMAYAN GÜZELLİK"

Mümtaz Çoban, "Bu kitabeleri herkesin beğenisine sunduk. İlçenin tanıtımına ısrarlı devam ediyoruz. Kümbetlerimiz, hanlarımız, hamamlarımız ve kervansaraylarımız. Bölge muhteşem bir destinasyon ve böyle bir özellik arz ediyor. Diğer taraftan da 8 bin küsur taş kitabe. Hiçbir millete nasip olmamış bir zenginlik. Biz de milletimizi bu zenginlikle buluşturuyoruz." dedi.