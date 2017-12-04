taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.658
USD
3,9081
EURO
4,6330
ALTIN
159,99
PETR
63,0800

Malazgirtli çocuklar ilk kez zırhlı araçlara bindi

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikte, birçoğu köylerden gelen öğrenciler ilk kez jandarma ve polise ait zırhlı araçlara binerek tur attılar.

İHA | 04.12.2017 - 16:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yıllarca terörün gölgesinde kalmış Malazgirt ilçesinde barış ve huzurun sağlanmasıyla Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın talimatları doğrultusunda Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde “Polis, Jandarma, Özel Hareket ve Öğrenciler El Ele” etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte; Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araçlara alınan minik öğrenciler, okul bahçesinde renkli saatler yaşadılar.

Malazgirtli çocuklar ilk kez zırhlı araçlara bindi

Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yatılı kaldıkları için çok fazla sosyal aktiviteleri olmayan öğrenciler, polis ve jandarma personelinin örnek davranışı sayesinde keyifli saatler yaşadılar.

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"

Öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığının ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı aracına binerken ve inerken, “en büyük asker bizim asker” diyerek sevgi gösterisinde bulundular.

Malazgirtli çocuklar ilk kez zırhlı araçlara bindi

Yaşadıkları sevinç ve heyecan gözlerimde okunan öğrenciler, kendilerine bu imkânları tanıyan Kaymakam Soner Kırlı’ya, polise ve jandarma personeline teşekkür ettiler.

Malazgirtli çocuklar ilk kez zırhlı araçlara bindi

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta su kuyusuna düşen 3 işçiden 1'inin cesedine ulaşıldı
Şırnak'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, su dolu kuyuya düşen 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Gezi teknesine kumar baskını: 30 gözaltı
İstanbul Hasköy sahilinde bir teknede kumar oynandığı yönünde ihbar alan polisler, yaptıkları operasyonda gözaltına aldıkları 29 kişiye 227 liralık idari para cezası kesti.
Cami hırsızları serbest kaldı
Sur ilçesinde bulunan İskender Paşa Camisi’nin kümbetindeki 50 bin liralık kurşun kaplamaları çalan hırsızlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu yakalandı
DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ve birçok kişinin örgüte katılmasını sağladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

146
Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

107
Muslera soyunma odasında ağladı

Muslera soyunma odasında ağladı

84
Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

116
Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

48
Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

212
Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılan sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılan sözlerine açıklık getirdi

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM