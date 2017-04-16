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Malazgirt’te PKK soruşturmasına 10 tutuklama

Muş’un Malazgirt İlçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Bülent Ateş ve 9 kişi, PKK soruşturması kapsamında tutuklandı.

16.04.2017 - 12:15
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Malazgirt’te PKK soruşturmasına 10 tutuklama

Malazgirt’te geçtiğimiz günlerde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Konakkuran Belediye Başkanı DBP'li Bülent Ateş, İl Genel Meclisi Üyesi Alparslan Kardan ve 8 kişi dün gece Malazgirt adliyesindeki sorgularının artından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Şüpheliler 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak', 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Liberal Demokrat Parti'den Malazgirt Belediye Başkanı seçilen Bülent Ateş, daha sonra DBP'ye  geçmişti.

Malazgirt’te PKK soruşturmasına 10 tutuklama

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