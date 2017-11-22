Malcolm X geçmişini Köklerimiz kitabından anlatıyor

Malcolm X, siyahi insan hakları aktivisti ve bir dönemin kimine göre hain kimine göre ise kahraman ilan edilen 20. yüzyıl dünyasının sembol ismi. Küçük yaşta başlayan hayatın zorlukları onu henüz 21 yaşındayken hapishaneyle tanıştırdı. 19 Mayıs 1925’te dünyaya gelen X’in asıl adı Malcolm Little'dır.

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN ZORLU BİR HAYAT

Müslüman olduktan sonra adı Malik El Şahbaz olmuştur. Babası siyahilerin hiçbir zaman gerçek bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşacağını sanmıyordu. Malcolm, daha küçüklüğünde acılarla tanışmaya başladı. Henüz beş yaşındayken evleri başlarına yıkıldı. Babası 1931 yılında “Ku Klan” tarafından öldürüldü. (24 Aralık 1865 ABD'de Tennessee'de kurulan siyahi karşıtı faşist bir gizli örgüt.) Bununla beraber ailesi büyük maddi ve manevi çöküntüye sürüklendi, sekiz kardeşiyle beraber farklı yetimhanelerde hayata tutunma mücadelesi verdiler. Anneleri ise bir akıl hastanesine yatırıldı.

KÖKLERİMİZ

Malcolm X, Köklerimiz kitabından Amerika'nın keşfiyle birlikte süregelen asimilasyon politiklar sonucunda maruz kaldıkları ötekileştirmeyi konu ediniyor. Beri yandan, siyahilerin nasıl bir köklü geçmişten geldiğini ayrıntılı olarak kitabında yer vermiş.

Şu sözler onun;

"Geçmişle ilgileniyorsanız, tarihle de ilgileniyorsunuz demektir; bu da herhangi bir şeyin gerçek kökenine iniyorsunuz demektir. Kaynağını bilirseniz, nedenini bilirsiniz. kaynağını bilmiyorsanız, nedenini de anlayamazsınız. Nedenini anlayamadıysanız, durumu da kavrayamazsanız; bağlantılar kopar, havada kalakalırsınız. Bu bakımdan, geçmiş, tarihle ilgilidir; herhangi bir şeyin kökeni ile, bir bireyin kökeni arasında iniltiler vardır. Ezilen, horlanan, aşağılanan hiç gibi görülen biziz. Geçmişimize inip bu duruma nasıl düştüğümüzü araştırmadıkça , önceden de hep bu durumda bulunduğumuzu sanmaya devam edeceğiz." (syf 12)

Siyahi köleler

ÖNEMLİ ROL MODEL OLARAK X

Şartlı tahliye olduktan sonra soyadı kanunundan faydalanıp “Litte” olan soyadını “X” olarak değiştirir. Litte’nin köle adı, X’sin ise kayıp kabile anlamına geldiği için bu tercihi yapmıştır. Müslümanlar için önemli rol model olan X, artık tanınan biri kişi olmuş, gün geçtikçe taraftar toplamaya başlamasının yanında iki defa da hac vazifesini yerine getirir. Amacı siyahilerin de beyazlar kadar temel hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır. Bunu düşünürken de beyazlara karşı herhangi bir ırkçı söylem ve harekette bulunmamıştır.

Köle pazarı

BASKILARA RAĞMEN BİLDİĞİ YOLDAN DÖNMEDİ

Malcolm X, hayatını Amerika’da yaşanan ırkçılığa ve ayrımcılığa adayan, çoğu kesim tarafından sevilen ve ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyle adını tarihe altın harflerle yazdırır. Maruz kaldığı baskılara, hakaretlere rağmen bildiği yoldan geri adım atmamıştır. Onun isteği sadece Amerika’da ırkçılığa tabi tutulan siyahiler için değil; bütün dünya halkları için ayrımcılığın son bulmasıdır. Hiçbir mücadele bedel ödenmeden gerçekleştirilmiyor. 15 Şubat 1965’te halka hitap ederken yanına kadar sokulan tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutulur. Hastaneye götürülene kadar hayatını kaybetmiştir.

Malcolm X, ünlü boksör Muhammed Ali'yle

KISA HAYATINA BÜYÜK BİR MÜCADELE SIĞDIRDI

Hayatı kısa fakat yoğun ve olaylı geçmiş Malcolm X, Amerika’daki insan hakları mücadelesine anlam ve yön kazandıran büyük bir önderdir. Çalışmaları süresince umut ve sevgi kadar korku ve düşmanlığın da hedefi oldu. Bu sevgi ve düşmanlık, kendisinin de çok zaman ifade ettiği gibi Müslüman oluşundan kaynaklanıyordu. Londra’da Malaysia Hall’de yaptığı bir konuşma sırasında dinleyicilere şu soruyu yöneltmişti; “Zanneder misiniz ki Amerika gibi yüksek bir eğitim düzeyine ulaşmış bir ülkede benim İslam hakkında fikrim olmaksızın 25 yaşıma kadar gelmiş olmam bir rastlantıdır?”

Bu sorunun cevabı daha sonra bir anının nakli sırasında verilmişti. Kendisi bir gün senatonun çocuk suçlarıyla ilgilenen bir komitesince davet edilmiş ve İslam toplumunda çocuk suçlular promleminin nasıl bu denli başarı ile çözümlenmiş olduğunu açıklaması rica edilmişti. Bu daveti kabul ettikten kısa bir süre sonra, toplantının iptal edildiği bildirilmiş ve durumun tuhaflığı üzerine yaptığı araştırma sonucunda, o zamanki ABD Adalet Bakanı Robert Kennedy tarafından konuşmasını önlemek amacıyla müdahale edildiği anlaşılmıştı.

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İNANDIRICILIK VE MALCOLM X

Açık ve araştıran bir zihne, inandığını ve düşündüğünü net söylemekten çekinmeyen bir kişiliğe sahip olan Malcolm X, hayatında ve ölümünden sonra siyah halka çok çarpıtılmış bir görünümle yansıtılmıştır. Onun İslam’la ilk teması bu yüce dinin inanılmaz derecede yanlış ve çarpık bir şekil vasıtasıyla olmuştur. Özellikle Müslüman dünyası için son derece önem arz eden Malcolm X, insanların kalbinde ve aklında her daim kalmayı başaran nadir isimlerden olmuştur.

Köklerimiz'de ABD’nin Amerika’nın keşfiyle birlikte Kızılderilileri yerlerinden yurtlarından etmelerini ve bunu sistematik bir şekilde uyguladıkları anti demokratik politikalarının yanı sıra, siyahilerin maruz kaldıkları ırkçılığı ve ölümleri okuyabileceksiniz.

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