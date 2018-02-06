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Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Güney Asya ülkesi Maldivler'de süregelen siyasi ve hukuki anlaşmazlıktan dolayı 15 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

AA | 06.02.2018 - 01:31..
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Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Hukuki İşler Bakanı Azima Shakoor, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, derinleşen siyasi anlaşmazlığın ardından ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

HÜKÜMET, MAHKEMENİN KARARINA UYMADI

Hükümet, Yüksek Mahkemenin tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik kararına uymayacağını açıklamıştı ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Maldivler'e, mahkeme kararına uyma çağrısında bulunmuştu.

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Mahkeme, geçtiğimiz perşembe terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid ve devlet başkanına suikast planladığı suçlamasıyla hapis cezası alan eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb'in de aralarında olduğu Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum karşıtı tutuklu siyasetçilerin salıverilmesine hükmetmişti.

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Maldivler Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum

12 VEKİLİN GÖREVE İADESİ REDDEDİLDİ

Yargılamaların yeniden yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme, Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de görevlerine iadesine hükmetmişti.

Bu milletvekillerinin görevlerine dönmesi halinde Yamin'in partisinin, 85 üyeli parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme'nin 1 Şubat'ta salıverilmesine hükmettiği siyasi tutukluların hiçbirinin serbest bırakılmadığı öğrenilmişti.

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

MUHALEFETTEN TEPKİLER

Öte yandan 29 Ocak'ta muhalefet partileri, hakkındaki yolsuzluk ve görevi suistimal iddiaları nedeniyle Gayyum'un geçici olarak görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Başsavcı Muhammed Anil ise düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Gayyum'u azledemeyeceğini açıklamıştı.

TURİZM CENNETİNDE KRİZ NASIL BAŞLADI

Gayyum, turizm cenneti Maldivler'de, 2013'teki tartışmalı seçimleri kazanarak 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı Naşid'den görevi devralmıştı.

Yamin Abdül Gayyum'un iktidara gelmesinin ardından Naşid, eski Savunma Bakanı Muhammed Nazım, muhalefet partisi lideri Şeyh İmran Abdullah ve eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb terör suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti.

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