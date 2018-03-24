Maldivler’in Baa Atoll adaları

Selen KALDIRIM / [email protected]

Maldivler’in daha adını duyduğumuzda hepimize bir yüzme, güneşlenme isteği geliyor. Tamam tatil ve balayı için harika bir yer, Burcu Esmersoy ev almış, Hacı Sabancı ikinci baharını yaşamış falan filan. Hepimiz ezberledik artık.

Bu güzel ülkede bizim dikkatimizi en çok çeken, art arda dizilmiş adeta fırınlanmayı bekleyen görünümleriyle lahmacun adaları oldu.

MALDİV’İN BAA ATOLL’Ü

Baa Atoll’ü Maldivlerde bulunan 26 atolden sadece biri. Halk arasında Maalhosmadulu diye bilinen bu atolün uzunluğu 42, genişliği ise 32 km. Toplamda 75 adadan oluşan atol, birbirinden ayrılan büyüklü küçüklü altı adet yuvarlak atolleriyle dikkat çekiyor.

Gerçekten de lahmacun gibi değiller mi?

BİRBİRİNDEN MAVİ 8 TATİL KÖYÜ

Berrak bir deniz ve ağaçlıklı-beyaz kumsalların bulunduğu bu adalardan sadece bazıları yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Baa Atoll'de 8 tane tatil köyü var.

Özellikle tropikal hayatı merak eden misafirler için Coco Palm (Dhunikulhu) tatil köyünü ayrıca öneriyorum.

DOĞAL YAŞAMIN İÇİNDE BİR TATİL BELDESİ

Soneva Fushi tatil köyü ise bitki örtüsü ile diğer adalardan farklı. Soneva, ahşap villalardan oluşan ve her biri kumsaldaki doğal yaşamın içine kurulmuş bir tatil beldesi. Tüm bunlar bir kenara, zaten hepsi birbirine benziyor; deniz, kum, güneş, ananas.

18 HEKTARLIK ‘FOUR SEASONS’

Four Seasons Landaa Giraavaru, Baa Atoll’ün en yeni tatil köyüdür ve 18 hektarlık Landaa adasının tamamını kapsar. Bu ada tam anlamıyla bir doğa harikası. Zaten Maldivler’de kötü bir ada var mıdır, hiç sanmıyorum. Hiçbir şeyi olmasa da her ada güzel görünüyor.

KAMPANYALARI YAKALAYIN

Adaların çoğu özel işletmeler tarafından satın alınarak hizmete açılmış. Baa Atoll’ün tatil köylerinin birçok acenta şirketi ve seyahat sitelerinde kampanyalı paketlerini bulabilirsiniz.

ADALAR OTEL KAYNIYOR

Adadan adaya değişen konaklama ve ulaşım fiyatlarına dikkat ederek hangi adaya gideceğinizi kendiniz belirleyin. Merak etmeyin tatil köyleri otel seçeneği açısından oldukça zengin. Hatta otel bile almayın, gidin sahile havluyu serin uyuyun. Kumsal ve okyanus üzerindeki bungalovları görmeniz lazım…

DOĞAYA SAYGIYI BİR GÖRÜN…

Adaların tamamı doğaya olan saygıyı gözler önüne seriyor. Adalarda kullanılan hemen hemen her şey geri dönüştürülüyor. Kullanılan araçlar çevreye zarar vermesin diye akülü. Kendi elektriğini üreten adalarda damıtma yöntemiyle içme suyu elde ediliyor.

ULAŞIM

Baa Atoll şehrinde havaalanı yok. Yüzerek gideceksiniz. Değil tabii, Hint Okyanusu üzerinde bulunan Male’ye THY ile ülkemizden direkt uçuş var. Buradan sonra adalar arası iç uçuşlar veya deniz uçakları ile devam ediliyor. Günümüzde deniz uçağı veya sabit kanatlı hava taşıtları sayesinde, kuzey atollerindeki tatil köylerine rahatça ulaşmak mümkün.