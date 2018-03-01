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Malezya ASELSAN ile anlaştı

Denizlerindeki güvenliği arttırmak için girişimlere başlayan Malezya yönetimi, 14 ülkenin tercihi olan ASELSAN ile anlaştı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 03:45..
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ASELSAN, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında üretime geçeceklerini belirtirken, "Üretilecek botlara Malezya’da yerleşik bir tersane arasında imzalanan sözleşme kapsamında 30mm MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, Hassas Stabilize Yönlendirici ve 12.7mm Makineli Tüfek entegre edilecek. Sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yılları arasında tamamlanması planlanıyor” açıklaması yaptı.

Malezya ASELSAN ile anlaştı

 

ASELSAN 14 ÜLKENİN TERCİHİ OLDU

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde yer alan Aselsan Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri Türkiye haricinde toplam on dört ülkenin Silahlı Kuvvetleri tarafından tercih edilen MUHAFIZ, 30mm silah ile donatılmış yüksek stabilizasyon performansı ve otomatik hedef takip yeteneği olan uzaktan komutalı bir silah sistemidir.

Savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebilen çok yönlü ve etkili bir sistemdir.

Malezya ASELSAN ile anlaştı

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