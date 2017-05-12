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Malezya, gözaltına alınan 3 FETÖ'cüyü iade etti

Malezya polisi, 15 Temmuz ve FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

12.05.2017 - 11:29
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malezya

Okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58), geçen hafta ulusal güvenlik için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle Malezya makamlarınca tutuklanmışlardı.

FETÖ BAĞLANTILI OLDUKLARI GEREKÇESİYLE İADE EDİLDİ

Ancak Malezya yetkilileri o tarihte, sanıkların Fethullah Gülen ile bağlantılı oldukları şüphesinden söz etmemişlerdi. Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle dün Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.

"YASA DIŞI GÖÇMEN STATÜSÜNDEYDİLER"

Halid, yapılan soruşturmada sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı olduklarının görüldüğünü ve pasaportlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi. Halid, "Bu durumda bu kişiler Malezya'da yasa dışı göçmen statüsündeydiler" dedi.

Human Rights Watch, Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in Güneydoğu Asya İnsan Hakları birimi Malezya hükümetinden bu kişilerin işkence ya da adil olmayan yargılamaya maruz kalabilecekleri kaygısıyla, Türkiye'ye iade edilmemelerini istemişti.

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