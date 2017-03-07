Malezya: Kuzey Kore vatandaşlarımızı rehin tutuyor

Kuzey Kore, Malezya’nın Kuzey Kore Büyükelçilik yetkilileri ile personelinin ülkeyi terk etmesini yasaklamasının ardından bu sabah aldığı bir kararla Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Malezya basın organlarında yayımlanan haberlere göre, Necip Rezak, Kuzey Kore’nin Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini engellemesini şiddetle kınadığı açıklamasında "Vatandaşlarımızı etkin bir şekilde rehin tutuyorlar." dedi.

POLİSLERE TALİMAT VERİLDİ

Rezak açıklamasında, "Kuzey Kore’deki vatandaşlarımızın güvenlikleri sağlanana kadar" polise Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerinin önlemeleri talimatı verdiğini duyurdu.

Malezya Kuzey Kore’de 11 Malezya vatandaşının seyahat yasağından etkilendiğini belirtirken, Malezya’da çalışan Kuzey Kore vatandaşı sayısının 1,000 kişi dolayında olduğu açıklandı.

Malezya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Kuzey Kore Devlet Başkanı’nın üvey kardeşinin Kuala Lumpur Havalimanı’nda uğradığı saldırıda öldürülmesinin ardından gerginleşmişti.