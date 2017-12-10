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Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Malezya Savunma Bakanı Hüseyin, Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

AA | 10.12.2017 - 02:47..
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Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Bernama Haber Ajansı'na göre, partisinin grup toplantısında konuşan Hishammuddin Tun Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs"İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Müslümanlara yapılmış bir darbe olduğunu belirterek "Müslüman ülkeler olarak olası bir olumsuzluğa karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Üst düzey liderlerin harekete geçmesi ve önerge vermesi durumunda Malezya Silahlı Kuvvetleri Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır." dedi.

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

ABD’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolardan övgüyle söz eden Hüseyin, Kudüs kararıyla bir kaos ortamının yaratılmaması temennisinde bulundu.

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hüseyin

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

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